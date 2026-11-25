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एक परिवार के सदस्यों के डबल वोट पर नाराजगी जताई: डीएम ने एक ही परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग बूथों पर दर्ज होने की समस्या पर नाराजगी जताते हुए बीएलओ को निर्देश दिए कि परिवार के सभी मतदाताओं के नाम एक ही मतदान केंद्र और बूथ से संबद्ध किए जाएं। उन्होंने प्रत्येक घर का क्रमांक, मतदाताओं की संख्या, भरे गए फॉर्म और आवेदकों के मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज करने को कहा। उन्होंने बीएलओ और सुपरवाइजरों को निर्देश दिए कि घर-घर सत्यापन केवल औपचारिकता तक सीमित न रहे। अनुपस्थित मिलने वाले परिवारों से दोबारा संपर्क कर सत्यापन पूरा किया जाए। इस दौरान तहसीलदार सदर प्रकाश चौधरी, अधिशासी अधिकारी बुद्धिप्रकाश सहित संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

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मैनपुरी। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान को लेकर मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने जिले के कई इलाकों में घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन कार्य का निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने शहर के गोपाल नगर, शिवाजी नगर और आवास विकास कॉलोनी और बेवर व किशनी सहित विभिन्न इलाकों में पहुंचकर मतदाता सूची का सत्यापन कराया। इस दौरान सूची में नाम शामिल कराने से वंचित पात्र लोगों के मौके पर ही फॉर्म-6 भरवाए गए।निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बीएलओ के पास उपलब्ध मतदाता सूची और मोबाइल एप के माध्यम से परिवार के सदस्यों के नामों का मिलान किया। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं, नवविवाहित महिलाओं और नए निवासियों के नाम सूची में शामिल कराने पर विशेष जोर दिया गया। वहीं, मतदाता पहचान पत्र में नाम, पता, आयु और फोटो संबंधी त्रुटियों को ठीक कराने के लिए फॉर्म-8 भरवाए गए। मृतक और स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर जा चुके लोगों के नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 की प्रक्रिया पूरी कराई गई।