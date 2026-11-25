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मैनपुरी। अस्पतालों के अंदर संचालित मेडिकल स्टोरों पर दवाओं के खरीद और बिक्री मूल्य की जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। मंगलवार को औषधि निरीक्षक दीपक कुमार ने शहर और भोगांव क्षेत्र के छह मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया। इस दौरान किसी भी प्रतिष्ठान की पब्लिक वेबसाइट बनी हुई नहीं मिली। इस पर चेतावनी जारी कर वेबसाइट शुरू करने के निर्देश दिए गए। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से एक अक्तूबर 2026 को जारी आदेश में फुटकर दवा विक्रेताओं को अपनी दुकान में उपलब्ध दवाओं के खरीद और बिक्री मूल्य का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही वेबसाइट का यूआरएल या क्यूआर कोड ग्राहकों को उपलब्ध कराने को कहा गया था, ताकि लोग दवाओं के मूल्य की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकें।इसी आदेश के तहत मंगलवार को औषधि निरीक्षक मैनपुरी ने निरीक्षण अभियान चलाया। इसमें सिटी मेडिकल स्टोर, सतीश मेडिकल शॉप, गर्ग मेडिकल स्टोर, दीप मेडिकल स्टोर, ज्योतिका मेडिकल स्टोर और विंध्यास फार्मेसी की जांच की गई। ये सभी मेडिकल स्टोर विभिन्न अस्पतालों के अंदर संचालित हैं। निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रतिष्ठान के पास निर्धारित व्यवस्था के तहत पब्लिक वेबसाइट उपलब्ध नहीं मिली। औषधि निरीक्षक ने सात दिन में वेबसाइट तैयार करने का कहा है। सात दिन में वेबसाइट न बनाने पर मेडिकल सील करने की चेतावनी दी है।