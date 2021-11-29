विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

थाना दक्षिण क्षेत्र के हिमांयूपुर निवासी गोरेलाल ने अपनी बेटी शिल्पी (24) की शादी करीब डेढ़ वर्ष पहले रानी नगर गल्ला मंडी, थाना उत्तर के पास रहने वाले मनोज के साथ की थी। बुधवार देर रात शिल्पी को तेज प्रसव पीड़ा शुरू हुई, जिस पर मायका पक्ष उसे सौ शैया अस्पताल ले गया। वहां चिकित्सकों ने समय शेष बताते हुए दोपहर में आने को कहा, जिस पर परिजन उसे घर ले गए।दोपहर में मायका पक्ष फिर उसे सौ शैया अस्पताल लेकर पहुंचा और वहां से कुछ देर बाद एक निजी अस्पताल ले गए। रात में परिजन उसे दोबारा सौ शैया अस्पताल लाए, जहां रात करीब 9:30 बजे उसने सामान्य प्रसव से एक बेटी को जन्म दिया। प्रसव के कुछ देर बाद शिल्पी की हालत बिगड़ने लगी। परिजन उसे एक निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने भर्ती करने से मना करते हुए आगरा रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर आगरा पहुंचे, लेकिन मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।ससुराल में ताला मिला, मायके पक्ष ने किया हंगामाआगरा में मौत की पुष्टि के बाद मायका पक्ष शिल्पी का शव लेकर ससुराल रानी नगर पहुंचा, लेकिन वहां ससुरालीजन घर पर ताला लगाकर फरार मिले। इससे आक्रोशित मायका पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही थाना उत्तर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया।मृतका की मां ईश्वरकांती ने आरोप लगाया कि शादी के कुछ समय बाद से ही ससुरालीजन शिल्पी के साथ मारपीट व उत्पीड़न करते थे। वह करीब सात महीने से मायके में रह रही थी। उन्होंने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि आगरा में शिल्पी को मृत घोषित किए जाते ही पति मनोज वहां से भाग निकला और ससुराल वाले भी घर बंद कर फरार हो गए। मृतका तीन भाइयों में इकलौती बहन थी।बयाननवविवाहिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है और तहरीर मिलने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।संतोष कुमार सिंह, सीओ सिटी