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मुख्य अभियंता आरके सिंह ने बताया कि वार्ड संख्या-6 आजाद नगर में राजू दुकान वालों से एमआर पब्लिक स्कूल तक कराए जा रहे नाली मरम्मत एवं सीसी निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। तीन स्थानों पर सड़क खुदवाकर जांच कराई गई, जिसमें सीसी और जीएसबी की मोटाई मानक के अनुरूप नहीं पाई गई। इसके अलावा कार्यस्थल पर मानक बोर्ड नहीं लगा मिला, कार्य शुरू करने से पहले क्षेत्रीय पार्षद को सूचना नहीं दी गई, नवनिर्मित सड़क पर मौजूद चैंबर ठीक नहीं कराए गए और नाली में मलबा भरा होने से जलनिकासी अवरुद्ध पाई गई। सीसी सड़क की सतह भी असमतल मिली। 30 नवंबर तक सड़क उखाड़कर दोबारा बनानी होगी, अन्यथा एफआईआर होगी।वहीं, मुख्य अभियंता आरके सिंह ने सोमवार को वार्ड संख्या-1 से जुड़े सैलई क्षेत्र का भी निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि सितंबर माह में स्वीकृत कार्य का वर्कऑर्डर जारी होने के बावजूद कार्यदायी संस्था मैसर्स आदित्य कॉन्ट्रेक्टर द्वारा निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया है। इस पर ठेकेदार लालू को मंगलवार तक कार्य प्रारंभ करने की सख्त चेतावनी दी गई है। निर्देश दिए गए हैं कि यदि समय से काम शुरू नहीं हुआ तो फर्म को छह माह के लिए नई टेंडर प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा।