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बुधवार देरशाम करीब आठ बजे तलाश के दौरान गांव से ढाई किमी दूर पीपरिया गांव के निकट जंगल में अडूसा के पेड़ पर उसका शव लटका मिला, जिसे पुलिस ने उतारकर मोर्चरी हाउस भेजा। मृतक तीन साल पहले विवाहित था और तीन भाइयों व एक बहन में सबसे बड़ा था। उसकी पत्नी रूबी डेढ़ साल के बच्चे के साथ 20 नवंबर को साले रामविलास की शादी के लिए फिरोजाबाद के थाना बसई मोहम्मदपुर अंतर्गत गांव मिश्री का पुरा स्थित ससुराल गई थी और आकाश भी 20 नवंबर को वहां जाकर सोमवार शाम लौटा था, जिसके बाद मंगलवार सुबह 10 बजे घर से निकलकर लापता हो गया था।परिजनों के अनुसार, ससुराल में विरोधी परिवार की एक अन्य शादी में बुलावे पर दावत खाने जाने से नाराज ससुरालियों ने आकाश से गाली-गलौज कर अपमानित किया और उसकी पिटाई भी की थी, जिससे वह आहत था। पुलिस क्षेत्राधिकारी, टूंडला शेखर सेंगर ने बताया कि युवक ने जंगल में पेड़ से लटककर आत्महत्या की है, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद