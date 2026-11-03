Firozabad News: जिला जेल में दो बंदियों की मौत मामले में मजिस्ट्रियल जांच शुरू

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एसडीएम ने बताया कि बंदी मो. हसन उर्फ भूरी निवासी गुदाऊं, थाना जलेसर, एटा की ट्रामा सेंटर फिरोजाबाद में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। जेल अधीक्षक के अनुरोध पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, बंदी ध्यानपाल उर्फ पप्पू निवासी गढ़ी पांड़े, थाना रजावली की एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में उपचार के दौरान 19 जुलाई 2026 को मृत्यु हो गई थी। इस मामले की भी मजिस्ट्रियल जांच कराई जा रही है। संवाद

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फिरोजाबाद। जिला कारागार में बंद दो अलग-अलग बंदियों की मौत के मामले में प्रशासन ने मजिस्ट्रियल जांच शुरू कर दी है। एसडीएम सदर सदर सुदर्शन कुमार ने आदेश जारी कर कहा है कि मृतक बंदियों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई साक्ष्य, बयान या जानकारी देनी हो, तो वह 17 अक्तूबर तक दे सकता है।