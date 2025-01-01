Firozabad News: उद्योग बंधु की बैठक में गूंजे जलभराव, बिजली ट्रिपिंग और फूड पार्क के मुद्दे
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sat, 21 Nov 2026 12:24 AM IST
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फिरोजाबाद। उद्योग बंधु की बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में हुई। इसमें उद्यमियों ने औद्योगिक क्षेत्रों की बुनियादी समस्याओं और विस्तार से जुड़े कई अहम विषय रखे। इनमें औद्योगिक आस्थानों से गंदे पानी की निकासी, बिजली ट्रिपिंग, जलेसर रोड स्थित भूमि पर फूड पार्क के निर्माण और नवीन औद्योगिक आस्थान के विकास के मुद्दे प्रमुख रहे। इसके साथ ही रेलवे फ्रेट कॉरिडोर पर माल भंडारग्रह बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की मांग भी उठाई गई।
बैठक के दौरान उद्यमियों ने मिनी आस्थान उसायनी और यूपीसीडा आस्थान में जलभराव की समस्या उठाई। उद्यमियों ने शनि देव मंदिर से रहना तक बन रहे नाले को सिक्सलेन तक बढ़ाने की मांग भी की। वहीं, नगला भाऊ आस्थान में बार-बार होने वाली बिजली ट्रिपिंग का मुद्दा उठने पर जिलाधिकारी ने बिजली विभाग के अधिकारियों को समस्या के त्वरित निदान की हिदायत दी।
एक्सपोर्ट एसोसिएशन की ओर से रेलवे फ्रेट कॉरिडोर से जुड़े मक्खनपुर स्टेशन पर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कराने तथा माल रखने के लिए भंडारग्रह बनाने की बात रखी गई। इस पर डीएम ने मंत्रालय स्तर पर पैरवी करने का भरोसा दिया। कांच बोतल इंडस्ट्रीज के संचालकों ने कांच की बोतलों के लिए वाइन व बीयर उद्योग में कोटा निर्धारित करने की मांग प्रमुखता से उठाई। वहीं, माइनोरिटी ग्लास एसोसिएशन की ओर से सैलई-सांती मार्ग पर नवीन औद्योगिक आस्थान के विकास की संभावना तलाशने की प्रक्रिया तेजी से पूरी कराने की मांग की गई।
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बैठक का संचालन उपायुक्त उद्योग संध्या यादव ने किया। इस अवसर पर एडीएम कल्पना जायसवाल, एएलसी यशवंत कुमार, उद्यमी राजकुमार शर्मा, सिंगराज यादव सहित व्यापार मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे।
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बैठक के दौरान उद्यमियों ने मिनी आस्थान उसायनी और यूपीसीडा आस्थान में जलभराव की समस्या उठाई। उद्यमियों ने शनि देव मंदिर से रहना तक बन रहे नाले को सिक्सलेन तक बढ़ाने की मांग भी की। वहीं, नगला भाऊ आस्थान में बार-बार होने वाली बिजली ट्रिपिंग का मुद्दा उठने पर जिलाधिकारी ने बिजली विभाग के अधिकारियों को समस्या के त्वरित निदान की हिदायत दी।
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एक्सपोर्ट एसोसिएशन की ओर से रेलवे फ्रेट कॉरिडोर से जुड़े मक्खनपुर स्टेशन पर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कराने तथा माल रखने के लिए भंडारग्रह बनाने की बात रखी गई। इस पर डीएम ने मंत्रालय स्तर पर पैरवी करने का भरोसा दिया। कांच बोतल इंडस्ट्रीज के संचालकों ने कांच की बोतलों के लिए वाइन व बीयर उद्योग में कोटा निर्धारित करने की मांग प्रमुखता से उठाई। वहीं, माइनोरिटी ग्लास एसोसिएशन की ओर से सैलई-सांती मार्ग पर नवीन औद्योगिक आस्थान के विकास की संभावना तलाशने की प्रक्रिया तेजी से पूरी कराने की मांग की गई।
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बैठक का संचालन उपायुक्त उद्योग संध्या यादव ने किया। इस अवसर पर एडीएम कल्पना जायसवाल, एएलसी यशवंत कुमार, उद्यमी राजकुमार शर्मा, सिंगराज यादव सहित व्यापार मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे।