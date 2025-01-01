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बैठक के दौरान उद्यमियों ने मिनी आस्थान उसायनी और यूपीसीडा आस्थान में जलभराव की समस्या उठाई। उद्यमियों ने शनि देव मंदिर से रहना तक बन रहे नाले को सिक्सलेन तक बढ़ाने की मांग भी की। वहीं, नगला भाऊ आस्थान में बार-बार होने वाली बिजली ट्रिपिंग का मुद्दा उठने पर जिलाधिकारी ने बिजली विभाग के अधिकारियों को समस्या के त्वरित निदान की हिदायत दी।एक्सपोर्ट एसोसिएशन की ओर से रेलवे फ्रेट कॉरिडोर से जुड़े मक्खनपुर स्टेशन पर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कराने तथा माल रखने के लिए भंडारग्रह बनाने की बात रखी गई। इस पर डीएम ने मंत्रालय स्तर पर पैरवी करने का भरोसा दिया। कांच बोतल इंडस्ट्रीज के संचालकों ने कांच की बोतलों के लिए वाइन व बीयर उद्योग में कोटा निर्धारित करने की मांग प्रमुखता से उठाई। वहीं, माइनोरिटी ग्लास एसोसिएशन की ओर से सैलई-सांती मार्ग पर नवीन औद्योगिक आस्थान के विकास की संभावना तलाशने की प्रक्रिया तेजी से पूरी कराने की मांग की गई।बैठक का संचालन उपायुक्त उद्योग संध्या यादव ने किया। इस अवसर पर एडीएम कल्पना जायसवाल, एएलसी यशवंत कुमार, उद्यमी राजकुमार शर्मा, सिंगराज यादव सहित व्यापार मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे।