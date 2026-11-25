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- सुबह 10 बजे से क्रिश्चियन मैदान में सीजी स्पोर्ट्स और कृष्णा नगर के बीच मैच खेला जाएगा।

श्रीमद्भागवत कथा

- दोपहर 12 बजे से गांव रठेरा में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन

- दोपहर 12 करहल के गांव कैरावली में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन

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भजन कीर्तन

- शाम 7 बजे से शहर के करहल रोड स्थित द्वारिकाधीश मंदिर पर भजन कीर्तन का आयोजन।

क्रिकेट