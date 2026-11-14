Firozabad News: जसराना में छेड़छाड़ से आहत किशोरी ने कीटनाशक पीकर की जान देने की कोशिश

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थाना जसराना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी भैया दूज वाले दिन अपने प्लॉट पर पशुओं को बांधने के लिए गई थी। आरोप है कि वहां पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही एक किशोर ने उसे अकेला पाकर प्लॉट के अंदर खींच लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें व छेड़छाड़ शुरू कर दी। किशोर की इस हरकत का किशोरी ने कड़ा विरोध किया और मदद के लिए चीख-पुकार मचाई।किशोरी की चीख सुनकर पास ही मौजूद उसके चाचा दौड़कर मौके पर पहुंचे और आरोपी किशोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। गुस्साए चाचा ने किशोर की मौके पर ही पिटाई कर दी और जब वे उसे पकड़कर उसके घर शिकायत करने ले जा रहे थे, तभी आरोपी रास्ते में चकमा देकर भाग निकला। जब किशोरी के परिजन आरोपी के घर शिकायत लेकर पहुंचे, तो उल्टा आरोपी के परिजनों ने ही उनके साथ कहासुनी और अभद्रता शुरू कर दी। इस पूरे घटनाक्रम और लोकलाज के भय से आहत होकर किशोरी ने घर पहुंचकर कीटनाशक का सेवन कर लिया। सीओ प्रेम प्रकाश का कहना है कि पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर जसराना थाने में आरोपी किशोर के खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।