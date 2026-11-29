Firozabad News: सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की निकली शोभायात्रा
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Sun, 29 Nov 2026 11:54 PM IST
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फिरोजाबाद। सपा के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव की रविवार को नगर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। रसूलपुर स्थित आंबेडकर पार्क से निकाली गई शोभायात्रा का मार्ग में अनेक स्थानों पर पुष्पवर्षा करके स्वागत किया गया। शोभायात्रा देर शाम डॉ. राममनोहर लोहिया पार्क पर पहुंचकर समाप्त हुई।
मुलायम सिंह यादव जन्म जयंती महोत्सव समिति के तत्वावधान में सपा संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव की पांचवीं शोभायात्रा का शुभारंभ सपा सांसद अक्षय यादव ने डॉ. भीमराव आंबेडकर पार्क रसूलपुर से बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। सांसद अक्षय यादव ने मुख्य डोले को हरी झंडी दिखाई तो बैंडवाजों के साथ शोभायात्रा आगे बढ़ना प्रारंभ हो गई।
शोभायात्रा में विभिन्न महापुरुषों की प्रतिमाएं रखी हुई थीं। इसमें वीरांगना झलकारी बाई, अवंती बाई लोधी, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम सहित डॉ. राममनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर सहित महापुरुषों की झांकी शामिल थी। शोभायात्रा रसूलपुर से प्रारंभ होकर शहीद चौक, नालबंद चौराहा, नाले की पुलिया, इमामबाड़ा चौराहा, घंटाघर चौराहा, सदर बाजार, सिनेमा चौराहा, छिंगामल का बाग, विवेकानंद चौराहा से नगर निगम के जलकल संस्थान स्थित वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा से वापस होकर गांधीपार्क स्थित डॉ. राममनोहर लोहिया पार्क में पहुंचकर समाप्त हुई।
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शोभायात्रा में विधायक डॉ. मुकेश वर्मा, विधायक सर्वेश यादव, पूर्व विधायक रामवीर सिंह यादव, अजीम भाई, खालिद नसीर, जर्रार अहमद राजू, पूर्व जिलाध्यक्ष रामसेवक यादव, राजकुमार राठौर, आदर्श यादव धन्नू, उदयवीर सिंह यादव, नरेश शंखवार, मीना राजपूत, कमलेश यादव, रमेशचंद्र चंचल, पवन यादव, अनिरुद्ध प्रताप सिंह भोला, हनीफ खाकसार, डॉ. विनोज़ यादव, रघुवीर सविता, पप्पू यादव, सैफुर्रहमान उर्फ छुट्टन भाई, नीरज यादव शामिल थे।
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मुलायम सिंह यादव जन्म जयंती महोत्सव समिति के तत्वावधान में सपा संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव की पांचवीं शोभायात्रा का शुभारंभ सपा सांसद अक्षय यादव ने डॉ. भीमराव आंबेडकर पार्क रसूलपुर से बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। सांसद अक्षय यादव ने मुख्य डोले को हरी झंडी दिखाई तो बैंडवाजों के साथ शोभायात्रा आगे बढ़ना प्रारंभ हो गई।
विज्ञापन
शोभायात्रा में विभिन्न महापुरुषों की प्रतिमाएं रखी हुई थीं। इसमें वीरांगना झलकारी बाई, अवंती बाई लोधी, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम सहित डॉ. राममनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर सहित महापुरुषों की झांकी शामिल थी। शोभायात्रा रसूलपुर से प्रारंभ होकर शहीद चौक, नालबंद चौराहा, नाले की पुलिया, इमामबाड़ा चौराहा, घंटाघर चौराहा, सदर बाजार, सिनेमा चौराहा, छिंगामल का बाग, विवेकानंद चौराहा से नगर निगम के जलकल संस्थान स्थित वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा से वापस होकर गांधीपार्क स्थित डॉ. राममनोहर लोहिया पार्क में पहुंचकर समाप्त हुई।
विज्ञापन
शोभायात्रा में विधायक डॉ. मुकेश वर्मा, विधायक सर्वेश यादव, पूर्व विधायक रामवीर सिंह यादव, अजीम भाई, खालिद नसीर, जर्रार अहमद राजू, पूर्व जिलाध्यक्ष रामसेवक यादव, राजकुमार राठौर, आदर्श यादव धन्नू, उदयवीर सिंह यादव, नरेश शंखवार, मीना राजपूत, कमलेश यादव, रमेशचंद्र चंचल, पवन यादव, अनिरुद्ध प्रताप सिंह भोला, हनीफ खाकसार, डॉ. विनोज़ यादव, रघुवीर सविता, पप्पू यादव, सैफुर्रहमान उर्फ छुट्टन भाई, नीरज यादव शामिल थे।