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संवाद न्यूज एजेंसीशिकोहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर बुधवार को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), नगरपालिका जेई अमित राठौर और आर्किटेक्ट सहित 7 सदस्यीय टीम ने एसबीआई के पास स्थित जैन धर्मशाला व दुकानों की जर्जर स्थिति का भौतिक सत्यापन कर फोटो-वीडियो तैयार किए। टीम ने जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है, जिसे बंद लिफाफे में हाईकोर्ट भेजा जाएगा।पूर्व में नगरपालिका द्वारा धर्मशाला व दुकानों को जर्जर बताकर ध्वस्तीकरण नोटिस चस्पा करने के खिलाफ दुकानदारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर अदालत ने डीएम को 25-26 नवंबर तक जांच कराकर रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए थे। मामले में अगली सुनवाई 8 दिसंबर को नियत है।वर्जन:जैन धर्मशाला के मामले में जांच करने के लिए 7 सदस्यीय टीम को भेजा गया था, जिसने धर्मशाला व दुकानों की स्थिति की जांच की है। टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट डीएम फिरोजाबाद को सौंप दी है।- राजेश कुमार शुक्ला, एसडीएम (शिकोहाबाद)