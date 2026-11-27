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रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली इस मुख्य सब्जी पर संदिग्ध पदार्थ लगाए जाने को लेकर लोगों में चिंता बढ़ रही है। बाहर से साफ और चमकदार दिखने वाले आलू को ग्राहक बेहतर समझकर खरीद लेते हैं, जिससे उसकी वास्तविक गुणवत्ता का पता नहीं चल पाता। स्थानीय नागरिक सुरेंद्र सिंह नौहवार व पुष्पेंद्र गुप्ता ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से सब्जी मंडी में विशेष अभियान चलाने तथा संदिग्ध पाउडर लगे आलू के नमूने लेकर परीक्षण कराने की मांग की है।इस संबंध में जब सब्जी विक्रेताओं से बातचीत की गई, तो उन्होंने स्वीकार किया कि आलू की चमक बढ़ाने के लिए पाउडर लगाया जाता है, जिससे ग्राहक इसे अधिक पसंद करते हैं। हालांकि विक्रेताओं का कहना है कि वे स्वयं पाउडर नहीं लगा रहे हैं, बल्कि आगरा मंडी और खंदौली कोल्ड स्टोरेज से ही यह पाउडर लगा हुआ आलू आ रहा है।कुछ दुकानों पर रखे आलू की ऊपरी सतह पर सीमेंट जैसा पाउडर लगाकर बेचा जा रहा है। संभवतः आलू की खराब गुणवत्ता या दाग-धब्बों को छिपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इस पाउडर की वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए। - डॉ. संजीव जैन, वरिष्ठ चिकित्सकयदि आलू पर कोई पाउडर लगाकर बेचा जा रहा है तो इसकी जांच कराई जाएगी। जांच के बाद ही पता चलेगा कि आलू पर लगाया गया पाउडर किस किस्म का है तथा उससे खाने वाले लोगों की सेहत को क्या नुकसान हो सकता है। - चंदन पांडेय, सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, फिरोजाबाद