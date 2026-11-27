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हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई। थाने में चली पंचायत के दौरान तय हुआ कि वर पक्ष शादी की तैयारियों में हुए खर्च की धनराशि वधू पक्ष को लौटाएगा, जिसके बाद बरात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। विज्ञापन



मामला संज्ञान में आने पर वर और वधू पक्ष को थाने बुलाया गया था। दोनों पक्षों में समझौता हो गया है और युवक पक्ष ने शादी की तैयारियों में खर्च हुई रकम दुल्हन पक्ष को वापस कर दी है। किसी भी पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है तथा दोनों पक्ष अपने-अपने घर लौट गए हैं। - शेखर सेंगर, क्षेत्राधिकारी, टूंडला हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई। थाने में चली पंचायत के दौरान तय हुआ कि वर पक्ष शादी की तैयारियों में हुए खर्च की धनराशि वधू पक्ष को लौटाएगा, जिसके बाद बरात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई।मामला संज्ञान में आने पर वर और वधू पक्ष को थाने बुलाया गया था। दोनों पक्षों में समझौता हो गया है और युवक पक्ष ने शादी की तैयारियों में खर्च हुई रकम दुल्हन पक्ष को वापस कर दी है। किसी भी पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है तथा दोनों पक्ष अपने-अपने घर लौट गए हैं। - शेखर सेंगर, क्षेत्राधिकारी, टूंडला

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टूंडला। नगर के स्टेशन रोड स्थित रॉयल गार्डन में मंगलवार 24 नवंबर की रात शादी समारोह में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवती ने पहुंचकर दूल्हे के साथ अपने प्रेम संबंध होने की बात कही और साक्ष्य दिखाए। मैनपुरी के बरनाहल क्षेत्र की युवती का विवाह टूंडला के नगला रामकुंवर जाटऊ निवासी युवक (पुलिस विभाग में तैनात) से तय हुआ था। वरमाला के बाद अचानक पहुंची युवती ने स्वयं को पुलिसकर्मी बताते हुए दूल्हे से संबंध होने के प्रमाण दिए, जिस पर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया और दुल्हन ने सात फेरों से पहले ही विवाह करने से साफ इनकार कर दिया।