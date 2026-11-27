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थाना दक्षिण क्षेत्र के एक मोहल्ले की आठ वर्षीय बालिका मंगलवार 24 नवंबर को अपनी 6 वर्षीय छोटी बहन के साथ गली में खेल रही थी। आरोप है कि इसी दौरान घर के सामने रहने वाला 15 वर्षीय किशोर उसे अपने घर के अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर लिया। घटना के समय किशोर के घर पर कोई नहीं था और उसके परिजन शादी समारोह में शामिल होने गए थे। छोटी बहन ने घर पहुंचकर परिजनों को सूचना दी। इस पर बालिका की मां व नानी किशोर के घर पहुंचीं और दरवाजा खुलवाकर बालिका को बाहर निकाला। बालिका ने मां को बताया कि किशोर उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा था और दुष्कर्म का प्रयास किया।बृहस्पतिवार 26 नवंबर को किशोर के परिजन घर लौटे तो पीड़ित परिवार ने उनके सामने घटना की शिकायत रखी। पीड़ित मां का आरोप है कि किशोर के परिजन बेटे की गलती मानने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद मां ने महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 पर फोन कर शिकायत दर्ज कराई। थाना दक्षिण पुलिस ने मौके पर जाकर जांच व पूछताछ की। बालिका की मां ने बताया कि परिवार मूल रूप से इटावा जिले के एक गांव का निवासी है और वह पिछले पांच साल से पति व बच्चों के साथ मायके में रह रही हैं। उनके पति पांच माह पहले गांव में खेती करने गए हैं।मामले की सूचना मिली है और पुलिस टीम द्वारा गंभीरता से जांच की जा रही है। - संतोष कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर