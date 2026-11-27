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गांव चुल्हावली, थाना टूंडला निवासी राजीव (22) की बहन नैना की शादी 14 दिसंबर को होनी है। राजीव अपनी ससुराल गांव परौली, थाना फतेहाबाद, आगरा से शादी के कार्ड बांटकर बुधवार रात बाइक से घर लौट रहा था। सोफीपुर के पास पहुंचते ही अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वह उछलकर सड़क पर दूर जा गिरा। हादसे के बाद राहगीरों की भीड़ जुट गई और सूचना पर पुलिस पहुंच गई।पुलिस ने घायल को ट्रामा सेंटर भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाइक नंबर व जेब से मिले मोबाइल के आधार पर शिनाख्त के बाद पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिस पर परिजन भी रोते-बिलखते ट्राॅमा सेंटर पहुंच गए। बृहस्पतिवार को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया।दो वर्ष पहले हुई थी शादी, परिवार का था सहाराराजीव की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। उसकी शादी दो वर्ष पहले अंजली से हुई थी और वह आगरा के टेढ़ी बगिया क्षेत्र में नौकरी कर परिवार का पालन-पोषण करता था। वह दो भाइयों और तीन बहनों में दूसरे नंबर का था। बहन की शादी से पहले भाई की मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है और पत्नी अंजली का रो-रोकर बुरा हाल है। पिता प्रदीप ने बताया कि बेटी की 14 दिसंबर को शादी है और बेटा कार्ड बांटकर लौट रहा था।सड़क हादसे में युवक की मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है।- तेजस त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी सदर