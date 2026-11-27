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ग्राम चौकीदार सुनील कुमार की सूचना पर तत्कालीन थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार ने मौके पर पहुंचकर हत्या की प्राथमिकी दर्ज की और 30 मार्च 2022 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले में परिजनों के गवाही देने से पीछे हटने के बावजूद पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए गए ठोस साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने राजनलाल को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।

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फिरोजाबाद। गृह कलह के चलते पत्नी की डंडे से पीट-पीटकर हत्या करने के करीब साढ़े चार साल पुराने मामले में अपर जिला न्यायाधीश विशेष पॉक्सो प्रथम न्यायालय ने बृहस्पतिवार 26 नवंबर को दोषी पति राजनलाल को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। थाना नारखी क्षेत्र के गांव खेरिया निवासी ललिता (32) का 29 मार्च 2022 की रात अपने पति राजनलाल (निवासी नारखी ताल्लुका) से विवाद हो गया था, जिसके बाद गुस्साए राजनलाल ने डंडे से पीटकर उसकी हत्या कर दी थी।