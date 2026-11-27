विज्ञापन

बुधवार को हुए निरीक्षण पर दुकानदारों ने एकपक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाया था। इसके चलते बृहस्पतिवार दोपहर करीब 1 बजे लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अतर सिंह, अवर अभियंता अंशु सिंह, नगरपालिका के अवर अभियंता अमित राठौर और वास्तुकार अभिषेक अग्रवाल की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने दुकानदारों और अशोक जैन पक्ष की मौजूदगी में धर्मशाला की जर्जर स्थिति का अवलोकन कर फोटो-वीडियो तैयार किए। इसकी जांच रिपोर्ट अब जिलाधिकारी फिरोजाबाद को सौंपी जाएगी।धर्मशाला के मामले में यह थे उच्च न्यायालय के आदेशशिकोहाबाद। नगरपालिका ने जर्जर हालत में बताते हुए धर्मशाला को तोड़ने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ दुकानदारों ने उच्च न्यायालय में अपील की थी। न्यायालय ने धर्मशाला के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाते हुए जांच रिपोर्ट बंद लिफाफे में मांगी है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होनी है।जैन धर्मशाला की जर्जर स्थिति का अवलोकन करने पहुंची टीम पर दुकानदारों ने एकपक्षीय जांच करने का आरोप लगाया था। बृहस्पतिवार को भी संयुक्त टीम ने धर्मशाला की स्थिति का अवलोकन किया है, जिसकी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी फिरोजाबाद को भेजी जाएगी। - राजेश कुमार शुक्ला, उपजिलाधिकारी, शिकोहाबाद