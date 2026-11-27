Firozabad News: ममेरी बहन संग गया दूल्हा, बरात न आने पर पंचायत में मांगी माफी
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:35 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 02:35 AM IST
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जसराना। थाना क्षेत्र के गांव बिठवारा की युवती की बुधवार रात बरात न आने के पीछे चौंकाने वाला कारण सामने आया है। दूल्हा अपनी मौसी की बेटी के साथ प्रेम-प्रसंग के चलते चला गया था, जिसके कारण बरात नहीं आ सकी। दूल्हे के पिता व अन्य रिश्तेदारों ने बृहस्पतिवार 26 नवंबर को दुल्हन के गांव पहुंचकर पूरी बात बताई और माफी मांगी। वर पक्ष दुल्हन के परिवार द्वारा शादी के इंतजामों में खर्च किए गए रुपये वापस करने को तैयार हो गया है। वहीं, अब युवती के लिए दूसरे वर की तलाश की जा रही है।
थाना जसराना क्षेत्र के गांव बिठवारा निवासी व्यक्ति ने अपनी 20 वर्षीय पुत्री का विवाह एटा जनपद के थाना अवागढ़ क्षेत्र के गांव हिनौना निवासी युवक के साथ तय किया था। 17 नवंबर को लगन-टीका कार्यक्रम में करीब 1 लाख रुपये के कपड़े व अन्य सामान दिए गए थे। बुधवार 25 नवंबर को बरात आनी थी, जिसके स्वागत व दावत की तैयारियों में कन्या पक्ष ने करीब 5 लाख रुपये खर्च किए थे। शाम को तय समय पर बरात न पहुंचने और वर पक्ष के मोबाइल फोन बंद मिलने पर बिचौलिए ने कम दहेज के कारण बरात न लाने की बात कही थी। इससे आहत होकर युवती के पिता ने थाने पहुंचकर तहरीर दी थी।
छोटे भाई से शादी का प्रस्ताव युवती ने ठुकराया
बृहस्पतिवार को मामले को लेकर गांव में पंचायत हुई, जिसमें परिजन ने बताया कि दूल्हा अपनी मौसी की बेटी को लेकर चला गया है। इस दौरान छोटे भाई से विवाह कराने की बात भी उठी, लेकिन दूल्हे के एक छोटे भाई ने पहले ही कोर्ट मैरिज कर ली है, जबकि सबसे छोटा भाई मानसिक रूप से कमजोर है। इस कारण युवती ने उससे शादी करने से साफ मना कर दिया। ग्राम प्रधान ने बताया कि मामला थाने पहुंचने के बाद दूल्हे के पिता रिश्तेदारों व एक बेटे के साथ गांव आए और माफी मांगते हुए कन्या पक्ष के शादी के खर्च की भरपाई करने पर सहमति जताई है।
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दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया है। आपसी बातचीत से मामले का निस्तारण कराया जा रहा है। - प्रेमप्रकाश पांडेय, क्षेत्राधिकारी
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थाना जसराना क्षेत्र के गांव बिठवारा निवासी व्यक्ति ने अपनी 20 वर्षीय पुत्री का विवाह एटा जनपद के थाना अवागढ़ क्षेत्र के गांव हिनौना निवासी युवक के साथ तय किया था। 17 नवंबर को लगन-टीका कार्यक्रम में करीब 1 लाख रुपये के कपड़े व अन्य सामान दिए गए थे। बुधवार 25 नवंबर को बरात आनी थी, जिसके स्वागत व दावत की तैयारियों में कन्या पक्ष ने करीब 5 लाख रुपये खर्च किए थे। शाम को तय समय पर बरात न पहुंचने और वर पक्ष के मोबाइल फोन बंद मिलने पर बिचौलिए ने कम दहेज के कारण बरात न लाने की बात कही थी। इससे आहत होकर युवती के पिता ने थाने पहुंचकर तहरीर दी थी।
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छोटे भाई से शादी का प्रस्ताव युवती ने ठुकराया
बृहस्पतिवार को मामले को लेकर गांव में पंचायत हुई, जिसमें परिजन ने बताया कि दूल्हा अपनी मौसी की बेटी को लेकर चला गया है। इस दौरान छोटे भाई से विवाह कराने की बात भी उठी, लेकिन दूल्हे के एक छोटे भाई ने पहले ही कोर्ट मैरिज कर ली है, जबकि सबसे छोटा भाई मानसिक रूप से कमजोर है। इस कारण युवती ने उससे शादी करने से साफ मना कर दिया। ग्राम प्रधान ने बताया कि मामला थाने पहुंचने के बाद दूल्हे के पिता रिश्तेदारों व एक बेटे के साथ गांव आए और माफी मांगते हुए कन्या पक्ष के शादी के खर्च की भरपाई करने पर सहमति जताई है।
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दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया है। आपसी बातचीत से मामले का निस्तारण कराया जा रहा है। - प्रेमप्रकाश पांडेय, क्षेत्राधिकारी