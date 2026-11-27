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थाना जसराना क्षेत्र के गांव बिठवारा निवासी व्यक्ति ने अपनी 20 वर्षीय पुत्री का विवाह एटा जनपद के थाना अवागढ़ क्षेत्र के गांव हिनौना निवासी युवक के साथ तय किया था। 17 नवंबर को लगन-टीका कार्यक्रम में करीब 1 लाख रुपये के कपड़े व अन्य सामान दिए गए थे। बुधवार 25 नवंबर को बरात आनी थी, जिसके स्वागत व दावत की तैयारियों में कन्या पक्ष ने करीब 5 लाख रुपये खर्च किए थे। शाम को तय समय पर बरात न पहुंचने और वर पक्ष के मोबाइल फोन बंद मिलने पर बिचौलिए ने कम दहेज के कारण बरात न लाने की बात कही थी। इससे आहत होकर युवती के पिता ने थाने पहुंचकर तहरीर दी थी।छोटे भाई से शादी का प्रस्ताव युवती ने ठुकरायाबृहस्पतिवार को मामले को लेकर गांव में पंचायत हुई, जिसमें परिजन ने बताया कि दूल्हा अपनी मौसी की बेटी को लेकर चला गया है। इस दौरान छोटे भाई से विवाह कराने की बात भी उठी, लेकिन दूल्हे के एक छोटे भाई ने पहले ही कोर्ट मैरिज कर ली है, जबकि सबसे छोटा भाई मानसिक रूप से कमजोर है। इस कारण युवती ने उससे शादी करने से साफ मना कर दिया। ग्राम प्रधान ने बताया कि मामला थाने पहुंचने के बाद दूल्हे के पिता रिश्तेदारों व एक बेटे के साथ गांव आए और माफी मांगते हुए कन्या पक्ष के शादी के खर्च की भरपाई करने पर सहमति जताई है।दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया है। आपसी बातचीत से मामले का निस्तारण कराया जा रहा है। - प्रेमप्रकाश पांडेय, क्षेत्राधिकारी