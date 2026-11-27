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विवेचना में माली पट्टी निवासी 33 वर्षीय धर्मवीर का नाम सामने आने पर उसे 23 अक्तूबर 2026 को जेल भेजा गया था। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसका जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।

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फिरोजाबाद। अपर जिला न्यायाधीश प्रथम न्यायालय ने थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र में पुलिस टीम पर फायरिंग और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोपी धर्मवीर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उप निरीक्षक अरुण कुमार 16 जून 2026 की रात 11.30 बजे पुलिस बल के साथ फरार अभियुक्त सत्य प्रकाश उर्फ सत्ता की तलाश में गांव माली पट्टी पहुंचे थे, जहां सत्य प्रकाश ने साथियों संग गाली-गलौज व सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए पुलिस पर फायरिंग की, जिस पर पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ हवाई फायरिंग की।