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सीओ सदर तेजस त्रिपाठी ने बताया कि 17 नवंबर की रात थाना मटसैना पुलिस व एसओजी टीम संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सटीक सूचना मिली कि चुनाव में अराजकता फैलाने के उद्देश्य से ग्राम अगरूपुरा स्थित करकौली पौधशाला के पास मिट्टी के टीलों के बीच अवैध असलहे बनाए जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर दबिश दी और मौके से चेतराम निवासी ग्राम अगरूपुरा (थाना मटसैना) तथा सूरज निवासी मुखिया मंदिर वाली गली, आशाबाद (थाना रसूलपुर) को दबोच लिया।यह सामग्री व उपकरण हुए बरामदपुलिस ने मौके से 12 तमंचे (6 तमंचे 12 बोर और 6 तमंचे 315 बोर के बने व अधबने), 315 व 12 बोर के एक-एक खोखा कारतूस, 315 बोर की सात व 12 बोर की एक लोहे की नाल और तमंचा बॉडी बरामद की है। इसके अलावा ड्रिल मशीन, रैती, हैमर, सड़ांसी, हथौड़ी, छैनी, सुम्भा, लोहे की पत्ती, बांक, स्प्रिंग, कील-स्क्रू, रेगमाल, धौंकनी, आरी-ब्लेड, पीतल का तार, रांगा पाउडर, पेचकस और लकड़ी का कोयला भी जब्त किया है।दोनों का है लंबा आपराधिक इतिहासपुलिस के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्त चेतराम के खिलाफ बसई मोहम्मदपुर, लाइनपार और मटसैना थानों में आर्म्स एक्ट, चोरी और अपहरण समेत कई अभियोग पूर्व में पंजीकृत हैं। वहीं, दूसरे आरोपी सूरज के विरुद्ध भी थाना रसूलपुर में पहले से मामले दर्ज हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना मटसैना में आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।