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आशीर्वाद पैलेस मैरिज होम में शादी समारोह के दौरान खाना तैयार किया जा रहा था। हलवाई ने गैस चूल्हा जलाने के लिए माचिस की जलती तीली दिखाई। लीकेज होने से अचानक आग भड़क गई, जिससे वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया।घटना की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह बुझा दिया। सीओ जसराना प्रेम शंकर पांडेय ने बताया कि गनीमत रही कि आग की चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आया और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आग पर काबू पाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। संवाद