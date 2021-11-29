Firozabad News: जसराना में शादी समारोह के दौरान गैस सिलिंडर में लगी आग
आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:13 AM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:13 AM IST
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जसराना। थाना जसराना क्षेत्र के आशीर्वाद पैलेस मैरिज होम में शादी समारोह में खाना बनाते समय गैस सिलिंडर में लीकेज से आग लग गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।
आशीर्वाद पैलेस मैरिज होम में शादी समारोह के दौरान खाना तैयार किया जा रहा था। हलवाई ने गैस चूल्हा जलाने के लिए माचिस की जलती तीली दिखाई। लीकेज होने से अचानक आग भड़क गई, जिससे वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया।घटना की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह बुझा दिया। सीओ जसराना प्रेम शंकर पांडेय ने बताया कि गनीमत रही कि आग की चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आया और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आग पर काबू पाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। संवाद
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आशीर्वाद पैलेस मैरिज होम में शादी समारोह के दौरान खाना तैयार किया जा रहा था। हलवाई ने गैस चूल्हा जलाने के लिए माचिस की जलती तीली दिखाई। लीकेज होने से अचानक आग भड़क गई, जिससे वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया।घटना की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह बुझा दिया। सीओ जसराना प्रेम शंकर पांडेय ने बताया कि गनीमत रही कि आग की चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आया और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आग पर काबू पाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। संवाद
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