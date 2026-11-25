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संवाद न्यूज एजेंसीफिरोजाबाद। थाना रसूलपुर क्षेत्र में घरेलू विवाद के चलते पत्नी के गले पर ब्लेड से जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने पीड़िता की बहन राठौर नगर निवासी सुमन की तहरीर पर आरोपी पति एलानी नगर निवासी अनिल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि शराब की लत व घरेलू कलह के कारण करीब 3 वर्ष पहले ब्याही निधि मायके आ गई थी, जहां अनिल ने उसके माता-पिता से भी मारपीट की थी।बीती 23 नवंबर की रात करीब 9 बजे निधि मोहल्ले की दुकान पर बच्चों को सामान दिलाने गई थी, तभी अनिल ने जान से मारने की नीयत से उसके गले पर ब्लेड से वार कर दिया और धमकी देते हुए फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पीड़िता की बहन की तहरीर पर थाना रसूलपुर पुलिस ने आरोपी पति अनिल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है।- संतोष कुमार सिंह, सीओ सिटी, फिरोजाबाद