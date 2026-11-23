बहू ने उठाया ससुर पर हाथ: सदमा सह नहीं सके बुजुर्ग, अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम; परिवार में मची चीख-पुकार
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: Arun Parashar Updated Mon, 23 Nov 2026 05:30 PM IST
सार
बहू और उसके घरवालों की पिटाई से बुजुर्ग सदमे में आ गए। उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उन्हें लेकर अस्पताल की ओर दाैड़े, लेकिन रास्ते में ही बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है।
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विस्तार
शिकोहाबाद के गांव बनीपुर में पुत्रवधू और उसके मायके पक्ष की पिटाई से सदमे में आकर ससुर की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद भेजा है।
थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव बनीपुर निवासी रमेश चंद्र (62) के दो पुत्र रघुनाथ एवं मोहनदत्त हैं। रघुनाथ का विवाह 14 वर्ष पहले गांव लडुपुरा थाना सिरसागंज में हुआ था। दो बच्चे हैं। रघुनाथ दिल्ली में हलवाई का काम करते हैं। रघुनाथ के बड़े भाई मोहनदत्त का आरोप है कि 23 नवम्बर को रघुनाथ की पत्नी नीतू के परिजन गांव में आए थे। उन्होंने मारपीट करना शुरू कर दिया।
आरोप है कि पुत्रवधू, उसके दो भाई और पिता ने मारपीट कर दी। पुत्रवधू की पिटाई से आहत होकर रमेश चंद्र की हालत नाजुक हो गई। परिजन उन्हें उपचार के लिए शिकोहाबाद लेकर जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद भेजा है।
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थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव बनीपुर निवासी रमेश चंद्र (62) के दो पुत्र रघुनाथ एवं मोहनदत्त हैं। रघुनाथ का विवाह 14 वर्ष पहले गांव लडुपुरा थाना सिरसागंज में हुआ था। दो बच्चे हैं। रघुनाथ दिल्ली में हलवाई का काम करते हैं। रघुनाथ के बड़े भाई मोहनदत्त का आरोप है कि 23 नवम्बर को रघुनाथ की पत्नी नीतू के परिजन गांव में आए थे। उन्होंने मारपीट करना शुरू कर दिया।
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आरोप है कि पुत्रवधू, उसके दो भाई और पिता ने मारपीट कर दी। पुत्रवधू की पिटाई से आहत होकर रमेश चंद्र की हालत नाजुक हो गई। परिजन उन्हें उपचार के लिए शिकोहाबाद लेकर जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद भेजा है।
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