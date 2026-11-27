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उन्होंने कहा कि जिले के 161 कोल्डस्टोरेज में 15.72 लाख मीट्रिक टन आलू का भंडारण किया गया था। इसमें से अभी तक जिले में 13.84 लाख मीट्रिक टन आलू की निकासी किसानों के द्वारा की जा चुकी है। लेकिन अभी भी जिले के कोल्डस्टोरेज में 1.90 लाख मीट्रिक टन आलू की निकासी होना शेष है। उन्होंने कहा कि आलू की निकासी की अंतिम तिथि 30 नवंबर तय की गई है। जिले के सभी किसान 30 नवंबर तक आलू की निकासी कर लें। इस तिथि के बाद आलू की निकासी करने वाले किसानों को भंडारण अनुदान नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिसंबर माह में बाजार में नया आलू आ जाने के साथ ही पुराने आलू का भाव गिर जाएगा। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने आ्रलू उत्पादक किसानों से कहा कि आर्थिक नुकसान से बचने के लिए किसान 30 नवंबर तक आलू की निकासी करके शीतगृह भंडारण प्रभार अनुदान योजना का लाभ उठाने को समय रहते आवेदन करें।

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फिरोजाबाद। जिला उद्यान अधिकारी चंद्रप्रताप अवस्थी ने कोल्ड स्टोरेज में आलू का भंडारण करने वाले किसानों से कहा है कि वह आलू की निकासी 30 नवंबर तक अवश्य कर लें। क्योंकि जिले के 161 कोल्डस्टोरेज में अभी भी 1.90 लाख मीट्रिक टन आलू भंडारित है। इसके बाद किसानों को आलू भंडारण शुल्क में छूट का लाभ नहीं मिल सकेगा।।