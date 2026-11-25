- परिजनों का आरोप- नगला हीरे में क्लीनिक चलाने वाले झोलाछाप ने दाद के इलाज के नाम पर दी थी दवासंवाद न्यूज एजेंसीजसराना। जसराना के गांव नगला बड़ा कुशियारी के किसान की बुधवार शाम आगरा में उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजन ने नगला हीरे में क्लीनिक चलाने वाले एक झोलाछाप पर गलत दवा देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव गांव आने पर उसे पोस्टमार्टम के लिए देर शाम मोर्चरी भेज दिया।थाना जसराना क्षेत्र के गांव नगला बड़ा कुशियारी निवासी 35 वर्षीय कौशल किशोर उर्फ सुशील कुमार पिछले काफी समय से दाद की बीमारी से पीड़ित थे। परिजन के अनुसार, उन्होंने नगला हीरे में चिकित्सक की दुकान चलाने वाले एक झोलाछाप से बुधवार सुबह दवा ली थी। भतीजे अभिषेक का आरोप है कि चाचा दवा खाने के कुछ समय बाद गेहूं का आटा पिसवाने के लिए चक्की पर गए थे, तभी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उन्हें उपचार के लिए आगरा ले गए, जहां शाम को उनकी मौत हो गई। आरोप है कि झोलाछाप ने गलत दवा दी, जिससे उनकी जान चली गई। मृतक चाचा के परिवार में पत्नी के अलावा तीन बेटियां और दो बेटे हैं। सीओ जसराना प्रेमप्रकाश पांडेय ने बताया कि मामले से स्वास्थ्य विभाग को अवगत करा दिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।