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फिरोजाबाद। थाना पचोखरा के गांव रासपुर निवासी किसान जगदीश प्रसाद के साथ 11 नवंबर को ट्रैक्टर से खेत जोतने जाते समय मारपीट व धमकी देने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि दुर्वीन के खाली खेत से ट्रैक्टर निकालने पर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने मारपीट की और धमकी देकर भाग गया। सीओ शेखर सेंगर ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद