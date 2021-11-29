Firozabad News: ट्रैक्टर निकालने पर किसान को पीटा, प्राथमिकी दर्ज
आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:11 AM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:11 AM IST
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फिरोजाबाद। थाना पचोखरा के गांव रासपुर निवासी किसान जगदीश प्रसाद के साथ 11 नवंबर को ट्रैक्टर से खेत जोतने जाते समय मारपीट व धमकी देने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि दुर्वीन के खाली खेत से ट्रैक्टर निकालने पर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने मारपीट की और धमकी देकर भाग गया। सीओ शेखर सेंगर ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद
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