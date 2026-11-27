विज्ञापन







थाना नसीरपुर क्षेत्र के नगला सीताराम निवासी शांति देवी (70) आंखों की बीमारी से परेशान हैं। उन्हें बहुत कम दिखाई देता है। वह रात 9 बजे करीब घर से बाहर निकलीं। तभी अचानक घर से कुछ दूरी पर स्थित गहरे सूखे कुएं में गिर गईं। वृद्धा के कुएं में गिरने की सूचना मिलते ही नसीरपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई। जिसने फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुला लिया। जिसने वृद्धा को कुएं से बाहर निकालने का प्रयास शुरू कर दिया है। सीओ सिरसागंज चंचल त्यागी ने बताया कि वृद्धा को रात 11 बजे कुएं से बाहर निकाल लिया गया। संवाद

विज्ञापन

शिकोहाबाद। घर से बाहर गई वृद्धा सूखे कुएं में गिर गई। सूचना पर पहुंची नसीरपुर पुलिस एवं फायर ब्रिगेड की टीम ने वृद्धा को बाहर निकालने का प्रयास देर रात तक जारी रखा। रात 11 बजे वृद्धा को निकाल कर अस्पताल में भर्ती कराया गया।