Firozabad News: दिवाली पर कर्मियों को मिली सौगात, चार बेघर कर्मियों को मिलेंगे प्लॉट

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कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री विवेक अग्रवाल ने इन घोषणाओं की सराहना की। इस अवसर पर पालिकाध्यक्ष प्रतिनिधि राजीव गुप्ता और ईओ राज कुमार चौधरी ने कर्मचारियों को मिष्ठान व उपहार भेंट किए। कार्यक्रम का संचालन सभासद शिवम अप्पू यादव ने किया, जिसमें दिनेश यादव, कुलदीप यादव, गगन कठेरिया मौजूद रहे। संवाद

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शिकोहाबाद। पंचदिवसीय दीपोत्सव के तहत नगरपालिका परिसर में आयोजित दिवाली मिलन समारोह में पालिकाध्यक्ष रानी गुप्ता ने कर्मचारियों के हित में बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने अपने निजी फंड से बेघर पालिकाकर्मियों को प्लॉट और कर्मचारियों की बेटियों की शादी के लिए एक लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का एलान किया, जिससे पूरा परिसर तालियों से गूंज उठा।