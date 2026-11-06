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Firozabad News: दिवाली पर कर्मियों को मिली सौगात, चार बेघर कर्मियों को मिलेंगे प्लॉट

Fri, 06 Nov 2026 07:29 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 06 Nov 2026 07:29 PM IST
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Diwali gift for employees: four homeless staff members to receive plots of land
-कर्मचारियों के हित में की गईं घोषणाओं के बारे में जानकारी देते पालिकाध्यक्षा प्रतिनिधि राजीव ग - फोटो : -कर्मचारियों के हित में की गईं घोषणाओं के बारे में जानकारी देते पालिकाध्यक्षा प्रतिनिधि राजीव गुप्ता। स्रोत पालिका प्रशासन
शिकोहाबाद। पंचदिवसीय दीपोत्सव के तहत नगरपालिका परिसर में आयोजित दिवाली मिलन समारोह में पालिकाध्यक्ष रानी गुप्ता ने कर्मचारियों के हित में बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने अपने निजी फंड से बेघर पालिकाकर्मियों को प्लॉट और कर्मचारियों की बेटियों की शादी के लिए एक लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का एलान किया, जिससे पूरा परिसर तालियों से गूंज उठा।
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कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री विवेक अग्रवाल ने इन घोषणाओं की सराहना की। इस अवसर पर पालिकाध्यक्ष प्रतिनिधि राजीव गुप्ता और ईओ राज कुमार चौधरी ने कर्मचारियों को मिष्ठान व उपहार भेंट किए। कार्यक्रम का संचालन सभासद शिवम अप्पू यादव ने किया, जिसमें दिनेश यादव, कुलदीप यादव, गगन कठेरिया मौजूद रहे। संवाद
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