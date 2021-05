{"_id":"60a2b6948ebc3e8d915aba30","slug":"dead-body-of-youth-found-near-railway-line-accused-of-murder-firozabad-news-agr492183523","type":"story","status":"publish","title_hn":"Dead body of youth found near railway line, accused of murder","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

Dead body of youth found near railway line, accused of murder

आगरा ब्यूरो

Updated Tue, 18 May 2021 12:01 AM IST Updated Tue, 18 May 2021 12:01 AM IST

विज्ञापन

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

फिरोजाबाद/कठफोरी। नगला खंगर थाना क्षेत्र के गांव नगला माहसूख के समीप रेलवे लाइन किनारे युवक का सिर विहीन शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिवारीजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। जबकि पुलिस युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने की बात कह रही है।

नगला खंगर थाना क्षेत्र के गांव नगला माहसूख के ग्रामीण सुबह रेलवे लाइन के समीप से गुजरे तो युवक का सिर विहीन शव रेलवे ट्रैक के समीप पड़ा देखा। रेलवे ट्रैक के समीप युवक का शव पड़ा होने की सूचना पर काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। इस बीच युवक के शव की पहचान विनोद कुमार प्रजापति पुत्र जगमोहन प्रजापति निवासी खेड़ा खुर्द के रूप में कर ली गई। ग्रामीणों ने विनोद के परिवारीजनों को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विनोद के धड़ से सिर अलग था, जो कुछ ही दूरी पर पड़ा था।

वहीं विनोद के पैर भी कटे हुए थे। जिसको लेकर मृतक के परिवारीजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। थानाध्यक्ष नगला खंगर लालता प्रसाद दाऊ का कहना है कि युवक ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या की है। शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। यदि परिवारीजन हत्या की आशंका जाहिर करते हुए तहरीर देते है तो मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था विनोद

विनोद पांच भाइयों में सबसे बड़ा था। माता पिता चार भाइयों के साथ फिरोजाबाद में निवास करते है। जबकि विनोद दादी के पास गांव में ही निवास करता था। दादी सावित्री ने बताया कि विनोद सुबह तीन बजे उठकर गया था। इसके बाद वह घर नहीं लौटा। वहीं गांव में चर्चा है कि विनोद के प्रेम संबंध एक युवती से चल रहे थे। रविवार को युवती तीन बार विनोद के घर आई थी।