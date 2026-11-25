संवाद न्यूज एजेंसीजसराना (फिरोजाबाद)। थाना क्षेत्र के गांव भादऊ में मामी से संबंधों को लेकर हुए विवाद के बाद 22 वर्षीय युवक द्वारा मंदिर के पास पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या करने के मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर दी है। इसमें मृतक के मामा समेत अन्य लोगों पर बेटे को प्रताड़ित करने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।गांव भादऊ निवासी कमलेश कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका 22 वर्षीय बेटा सोनू 21 नवंबर की शाम घर पर मौजूद था। इसी दौरान मैनपुरी के झिजाई नगला नया निवासी उसकी मामी का फोन आया और उन्होंने उसे बुलाया। सोनू वहां गया और करीब दो घंटे बाद मामी को लेकर घर लौट आया। तहरीर के अनुसार, इसके बाद मामा के साथ पांच अन्य नामजद आए और पुलिस को भी बुला लिया। उस समय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवाद शांत करा दिया था। संबंधित लोगों ने उनके बेटे को प्रताड़ित किया तथा और उसे पीटा। जान से मारने की धमकी दी। इसी से आहत होकर सोनू ने मंदिर के पास पेड़ पर फंदा लगाकर जान दे दी। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी प्रेम प्रकाश पांडेय ने बताया कि पिता की तहरीर प्राप्त हो गई है। मामले की जांच की जा रही है और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।