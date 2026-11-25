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नई व्यवस्था होगी कारगर :

ग्रामीण अंचल के कुछ ऐसे लोग जिन्हें ओपीडी के समय की जानकारी नहीं है। या रास्ते में देरी के कारण दो बजे के बाद जिला अस्पताल पहुंच जाते हैं। ऐसे में इमरजेंसी से उन्हें यह कहकर लौटा दिया जाता है कि कल आकर ओपीडी में डॉक्टर से उपचार लेना। यह नई व्यवस्था उन मरीजों के लिए राहत भरी रहेगी जो 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अस्पताल पहुंचते हैं। उन्हें अस्पताल के बार-बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

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मैनपुरी। महाराजा तेज सिंह जिला अस्पताल की इमरजेंसी में नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत दो बजे के बाद जिला अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को इमरजेंसी में पर्चा बनाकर ओपीडी के माध्यम से उपचार दिया जाएगा। इसके लिए सीएमएस ने प्रशिक्षणार्थी स्टाफ की मदद ली है। सीएमएस डॉ. राज सिंह ने मंगलवार को इमरजेंसी में स्वयं जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान उन्होंने स्टाफ को निर्देश दिए कि दो बजे के बाद इमरजेंसी में आने वाले सामान्य मरीजों को पर्चा बनाकर उपचार दिया जाएगा। सीएमएस ने कहा कि किसी प्रकार से अस्पताल आने वाले मरीजों को यह कहकर लौटाया नहीं जाएगा कि कल ओपीडी में आकर उपचार लेना। सीएमएस ने इमरजेंसी प्रभारी और ईएमओ को निर्देश दिए कि इमरजेंसी में अलग से एक काउंटर स्थापित किया जाए। इस काउंटर पर दो बजे के बाद आने वाले सामान्य मरीजों का पर्चा बनाया जाए। पर्चा लेकर मरीज ईएमओ के पास पहुंचेगा। ईएमओ उसी पर्चे पर उसे उपचार देगा। यदि मरीज भर्ती करने की स्थिति में है तो उसे भर्ती कर उपचार दिया जाएगा। सीएमएस ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी प्रकार से इमरजेंसी से सामान्य मरीजों को भी यह कहकर लौटाया नहीं जाएगा कि कल आकर ओपीडी में उपचार लेना। सीएमएस डॉ. राज सिंह ने बताया कि भ्रमण के दौरान यह देखने को मिला था कि दूर-दराज से प्रतिदिन ऐसे मरीज पहुंचते हैं जो किसी वाहन की देरी आदि के कारण दो बजे के बाद अस्पताल आते हैं। भले ही उन्हें सामान्य उपचार की जरूरत हो, लेकिन ओपीडी बंद होने के बाद उन्हें अगले दिन बुलाया जाता था। ऐसे मरीजों को अगले दिन परेशान न किया जाए इसे देखते हुए यह नई व्यवस्था शुरू की गई है।