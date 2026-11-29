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20 नवंबर से शुरू नवीन नंदपुर नहर में सिल्ट सफाई का काम रविवार दोपहर पूरा हो गया। नहर सफाई के बाद निगम जलकल विभाग ने सिंचाई व जल निगम को सोमवार की सुबह तड़के पानी छोड़ने की सूचना दी गई। वहीं जलकल विभाग के अनुसार सोमवार से शहर के सभी 70 वार्डों के घरों में सुबह और शाम की शिफ्ट में जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। प्रतिदिन करीब 95 एमएलडी पानी की सप्लाई की कार्ययोजना तय की है। सहायक अभियंता जलकल रंजीत सिंह के मुताबिक सोमवार से इंटेक प्लांट नंदपुर पर जल शोधन एवं डब्ल्यूटीपी सैलई से उपरिगामी पेयजल टंकियों को भरने का काम शुरू हो जाएगा।शहर में दोनों शिफ्ट में जलापूर्ति होगी।

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फिरोजाबाद। जेड़ाझाल से जुड़ी नवीन नंदपुर नहर पर सिल्ट सफाई का काम पूरा हो गया। शहरवासियों को सोमवार से सुबह-शाम दोनों पालियों में पेयजल सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। निगम जलकल विभाग के अनुसार सुबह-शाम दोनों शिफ्ट में सभी 70 वार्डों के घरों में प्रतिदिन लगभग 95 एमएलडी पानी की आपूर्ति की जाएगी।