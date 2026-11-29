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थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव रीठारा निवासी रानू कुमार का आरोप है कि 27 नवंबर की दोपहर 3 बजे करीब उसका छह साल का भतीजा शौर्य घर के बाहर खेल रहा था। आरोप है कि गांव का ही एक अज्ञात युवक वहां आया। उसने पटाखे में आग लगाकर बच्चे के हाथ में थमा दिया और वहां से भाग निकला। अचानक पटाखा फटने के कारण बच्चा गंभीर घायल हो गया। जिसे उपचार के आगरा के निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया है। आरोप है कि अज्ञात युवक ने बच्चे को जान से मारने की नीयत से जलता हुआ पटाखा बच्चे के हाथ में थमा दिया था। सीओ जयबिंद गुप्ता का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कराई जा रही है।

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शिकोहाबाद। गांव के ही एक युवक ने छह साल के बच्चे में आग लगाकर पटाखा थमा दिया। जिसके बाद आरोपी मौके से भाग गया। पटाखा फटने के कारण बच्चा गंभीर घायल हो गया। घायल बच्चे के चाचा ने थाना शिकोहाबाद में प्राथमिकी दर्ज कराई है।