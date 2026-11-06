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Firozabad News: दो किसानों के नलकूपों से 900 मीटर बिजली का तार चोरी

Fri, 06 Nov 2026 07:30 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Fri, 06 Nov 2026 07:30 PM IST
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900 meters of electric wire stolen from two farmers' tubewells
सांकेतिक 
नारखी। थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग किसानों के निजी नलकूपों से कुल 900 मीटर बिजली का तार चोरी कर लिया। इस घटना से किसानों में रोष व्याप्त है। वहीं, विद्युत विभाग की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।
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विद्युत उपकेंद्र नगला रामकुंवर के अवर अभियंता अमित यादव ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 1 और 2 सितंबर 2026 की रात जाटऊ पीटीडब्ल्यू फीडर से जुड़े गांव डागांव निवासी देवेंद्र पाल सिंह के निजी नलकूप की एलटी लाइन का करीब 600 मीटर बिजली का तार अज्ञात चोर काटकर ले गए। इसके ठीक अगले ही अंतराल में, 3 और 4 सितंबर की रात चोरों ने इसी क्षेत्र के गांव नगला डूर निवासी रतन सिंह के निजी नलकूप को निशाना बनाया और वहां से एलटी लाइन का करीब 300 मीटर तार चोरी कर लिया। दोनों घटनाओं में कुल मिलाकर 900 मीटर बिजली का तार चोरी होने से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा है। सीओ शेखर सेंगर ने बताया कि अवर अभियंता की तहरीर के आधार पर थाना नारखी पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की अग्रिम जांच की जिम्मेदारी उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार राय को सौंपी गई है।
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