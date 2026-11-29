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बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की मौजूदगी को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। शिक्षकों को परीक्षा संबंधी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। केंद्रों पर अभ्यर्थियों के प्रवेश, जांच और परीक्षा संचालन की व्यवस्था में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। प्रशासन का जोर परीक्षा को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने पर है।पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा दो पालियों में कराई जाएगी। पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे तक होगी। दोनों पालियों में परीक्षा के दौरान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।जिला विद्यालय निरीक्षक मुदिता पांडेय ने बताया कि जिले में परीक्षा के लिए 30 केंद्र बनाए गए हैं। छह दिसंबर को दो पालियों में परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। 1400 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है।एक नजर में परीक्षापरीक्षा की तिथि : छह दिसंबर 2026कुल परीक्षा केंद्र : 30कुल अभ्यर्थी : 13296कुल शिक्षक ड्यूटी : 1400बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक : 700पहली पाली : सुबह 9:30 से 11:30 बजेदूसरी पाली : दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे