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गाजीपुर थाना क्षेत्र के इंद्रो गांव निवासी राजबहादुर (40) गाजीपुर थाने में चौकीदार थे। रविवार रात वह थाने से लौटकर गांव जा रहे थे। इंद्रो पुल चौराहे के पास सड़क किनारे मजदूरी कर रहे छोटे भाई जितेंद्र से वह खड़े होकर बातचीत करने लगे।इसी दौरान औगासी की ओर से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने राजबहादुर को टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें गाजीपुर सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। थानाध्यक्ष विनोद सिंह ने बताया कि बाइक सवार भी गिरकर घायल हुआ है। परिजनों की तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।