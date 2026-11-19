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खखरेरु। थाना क्षेत्र के ऐमापुर पेट्रोल पंप के पास बृहस्पतिवार को बाइक और बोलेरो की टक्कर हो गई। खागा कस्बे के नई बाजार निवासी कुलदीप (40) पुत्र मेंडीलाल साथी अजय कुमार (22) के साथ बाइक से धाता स्थित रिश्तेदारी में जा रहे थे। ऐमापुर पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रही बोलेरो से उनकी बाइक टकरा गई। इससे दो बाइक सवार गिरकर घायल हो गए। सीएचसी में कुलदीप के हाथ में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई। डॉक्टर ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। थाना प्रभारी सतपाल सिंह ने बताया कि घायलों को अस्पताल पहुंचाकर जांच की जा रही है।