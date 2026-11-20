विज्ञापन

पुरइन गांव निवासी सुरेश (45) पुत्र रामऔतार मजदूरी करते थे। पत्नी शांती देवी ने बताया कि पति बृहस्पतिवार शाम मछली पकड़ने की बात कहकर घर से निकले थे। देर रात तक नहीं लौटे तो परिजन ने उनकी तलाश की, लेकिन जानकारी नहीं मिली। शुक्रवार सुबह तालाब में उनका शव उतराता मिलने की सूचना मिली।आशंका जताई जा रही है कि मछली पकड़ते समय पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चले गए और डूब गए। सुरेश परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्य थे। मझिलगांव चौकी प्रभारी विनोद सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। परिजन ने किसी के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया है।