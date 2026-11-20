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किशोरी की मां ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 9:30 बजे गांव के राजू और शिवम ने घर में घुसकर बेटी के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की। आरोप है कि किशोरी को घसीटकर प्राथमिक विद्यालय के गेट के सामने पीटा। बीचबचाव के दौरान उनके साथ भी कुछ महिलाओं ने मारपीट की।एंबुलेंस से किशोरी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि भाई के साथ शिकायत लेकर थाने पहुंची थी। आरोप है कि वहां पुलिसकर्मियों ने भाई के साथ मारपीट की। थाना प्रभारी तुषार श्रीवास्तव ने बताया कि किशोरी के भागने के मामले में जानकारी के लिए उसके मामा को बुलाया गया था। मामा के साथ कोई मारपीट नहीं की गई।