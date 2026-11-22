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कार्यक्रम में धाता विकासखंड की शिक्षिकाओं ने संगठन में अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराते हुए विभिन्न पदों के लिए दावेदारी प्रस्तुत की। ख्वाजगीपुर थोन में तैनात शिक्षिका प्रतिमा देवी को मंडल मंत्री पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा विकासखंड के अलग-अलग विद्यालयों में कार्यरत छह अन्य शिक्षिकाओं को भी संगठन के विभिन्न पदों पर मनोनीत किया गया। विज्ञापन

इनमें चंपा शर्मा को मंडल उपाध्यक्ष, स्मिता श्रीवास्तव को संगठन मंत्री, डॉ. असफिया मजहर को संचार मंत्री, रश्मि पांडे को मीडिया प्रभारी, रुचि तोमर को संगठन मंत्री और श्रद्धा अवस्थी को आय व्यय मंत्री बनाया गया। प्रतिमा देवी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा संघ ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसका निर्वहन वह पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करेंगी। कार्यक्रम में धाता विकासखंड की शिक्षिकाओं ने संगठन में अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराते हुए विभिन्न पदों के लिए दावेदारी प्रस्तुत की। ख्वाजगीपुर थोन में तैनात शिक्षिका प्रतिमा देवी को मंडल मंत्री पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा विकासखंड के अलग-अलग विद्यालयों में कार्यरत छह अन्य शिक्षिकाओं को भी संगठन के विभिन्न पदों पर मनोनीत किया गया।इनमें चंपा शर्मा को मंडल उपाध्यक्ष, स्मिता श्रीवास्तव को संगठन मंत्री, डॉ. असफिया मजहर को संचार मंत्री, रश्मि पांडे को मीडिया प्रभारी, रुचि तोमर को संगठन मंत्री और श्रद्धा अवस्थी को आय व्यय मंत्री बनाया गया। प्रतिमा देवी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा संघ ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसका निर्वहन वह पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करेंगी।

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खखरेरू। उप्र माध्यमिक शिक्षा संघ ने संगठन के विस्तार के तहत जिले के धाता विकासखंड में तैनात शिक्षिका प्रतिमा देवी को मंडल मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन स्थित सेलिस्टियल इन में शनिवार को आयोजित संगठन विस्तार, शिक्षक गोष्ठी एवं सम्मान समारोह में उनका मनोनयन किया गया। इस उपलब्धि से जिले की शिक्षिकाओं और महिला शिक्षक संगठन की जिला इकाई में खुशी की लहर है।