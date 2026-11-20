Fatehpur News: समितियों को मिलीं हजारों बोरियां खाद व यूरिया
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:04 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:04 PM IST
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फतेहपुर। रबी फसलों की बोआई का समय चल रहा है। इस दौरान किसानों को खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। सहकारी समितियों को उर्वरक आवंटित किया गया है।
शुक्रवार को जिले की समितियों के लिए फास्फेटिक उर्वरक की 12,600 बोरियां भेजी गईं। इसके अलावा 134 सहकारी समितियों को 5200 मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन भी हुआ है। इस उर्वरक आपूर्ति से किसानों को अपनी फसलों की बोआई में मदद मिलेगी। साथ ही आगामी जरूरतों के लिए भी खाद उपलब्ध हो सकेगी।
एआर कोऑपरेटिव राजेश कुमार कटियार ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समितियों को खाद भेजने और आवंटन की यह प्रक्रिया लगातार जारी है। प्रशासन का प्रयास है कि किसानों को उर्वरक की किल्लत का सामना बिल्कुल न करना पड़े।
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शुक्रवार को जिले की समितियों के लिए फास्फेटिक उर्वरक की 12,600 बोरियां भेजी गईं। इसके अलावा 134 सहकारी समितियों को 5200 मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन भी हुआ है। इस उर्वरक आपूर्ति से किसानों को अपनी फसलों की बोआई में मदद मिलेगी। साथ ही आगामी जरूरतों के लिए भी खाद उपलब्ध हो सकेगी।
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एआर कोऑपरेटिव राजेश कुमार कटियार ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समितियों को खाद भेजने और आवंटन की यह प्रक्रिया लगातार जारी है। प्रशासन का प्रयास है कि किसानों को उर्वरक की किल्लत का सामना बिल्कुल न करना पड़े।
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