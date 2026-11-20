विज्ञापन

शुक्रवार को जिले की समितियों के लिए फास्फेटिक उर्वरक की 12,600 बोरियां भेजी गईं। इसके अलावा 134 सहकारी समितियों को 5200 मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन भी हुआ है। इस उर्वरक आपूर्ति से किसानों को अपनी फसलों की बोआई में मदद मिलेगी। साथ ही आगामी जरूरतों के लिए भी खाद उपलब्ध हो सकेगी।एआर कोऑपरेटिव राजेश कुमार कटियार ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समितियों को खाद भेजने और आवंटन की यह प्रक्रिया लगातार जारी है। प्रशासन का प्रयास है कि किसानों को उर्वरक की किल्लत का सामना बिल्कुल न करना पड़े।