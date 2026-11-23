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बांदा और हमीरपुर से चौडगरा-कल्यानपुर-बक्सर मोड़ होते हुए गंगा पुल के रास्ते उन्नाव व लखनऊ जाने वाले भारी वाहनों का रूट बदला गया है। ऐसे वाहन कल्यानपुर-चौडगरा से कानपुर, रामादेवी और जाजमऊ गंगा पुल होकर उन्नाव व लखनऊ जाएंगे।इसके अलावा चौडगरा से कल्यानपुर-शहर लखनऊ बाईपास-सातमील-असनी गंगा पुल-लालगंज के रास्ते भी लखनऊ जा सकेंगे। यह डायवर्जन 23 नवंबर को शाम चार बजे से 24 नवंबर रात आठ बजे तक प्रभावी रहेगा।दूसरे डायवर्जन के तहत फतेहपुर से हुसैनगंज-सातमील-डलमऊ गंगा पुल होकर रायबरेली जाने वाले भारी वाहन सातमील से असनी गंगा पुल और लालगंज होते हुए जाएंगे। वापसी भी इसी मार्ग से होगी। यह व्यवस्था 23 नवंबर दोपहर दो बजे से 25 नवंबर दोपहर दो बजे तक लागू रहेगी।तीसरे डायवर्जन के तहत भिटौरा बाईपास से भिटौरा घाट तक सभी भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। शहर कोतवाली क्षेत्र में इस मार्ग पर 23 नवंबर की रात एक बजे से 24 नवंबर रात 10 बजे तक भारी वाहनों का आवागमन बंद रहेगा।यातायात सीओ बृजमोहन राय ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व के दौरान निर्धारित रूट डायवर्जन का पालन करने की अपील की गई है। चिह्नित स्थानों पर सोमवार दोपहर से यातायात पुलिस की ड्यूटी लगा दी जाएगी। लोगों से प्रतिबंधित मार्गों पर जाने से बचने और निर्धारित वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की गई है, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे।इन प्रमुख घाटों पर कार्तिक पूर्णिमा पर होगा गंगा स्नान- रायबरेली जिले के डलमऊ स्थित गंगा घाट।- उन्नाव स्थित चन्द्रिका देवी धाम व बक्सर गंगा घाट।- हुसैनगंज के भिटौरा ओम घाट।