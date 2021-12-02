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पहचान के प्रयास में ललौली पुलिस ने जाफरगंज थाना क्षेत्र के बारा गांव में संपर्क किया है। दरअसल बारा गांव में करीब 10 दिन पहले एक युवती की कुएं में डूबने से मौत हो गई थी। परिजन ने उसके शव का जल प्रवाह कर दिया था।पुलिस को आशंका है कि युवती का शव बहकर ललौली क्षेत्र में पहुंच गया हो। इसी आधार पर पुलिस युवती के परिजनों से पूछताछ करने पहुंची है। पुलिस शनिवार को परिजनों को शव की पहचान कराने के लिए पोस्टमार्टम हाउस ले जाएगी।