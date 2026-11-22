विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

चांदपुर थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव निवासी धर्मेंद्र सिंह और उसकी पत्नी संगीता के खिलाफ फतेहपुर, कानपुर, महोबा, चरखारी, हमीरपुर और कन्नौज समेत कई स्थानों पर चिटफंड कंपनी खोलकर धोखाधड़ी करने के मुकदमे दर्ज हैं। धर्मेंद्र कुमार के खिलाफ सात और पत्नी सुनीता के खिलाफ चार मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। आरोपी धर्मेंद्र एक संगठन का अमौली ब्लॉक अध्यक्ष है।आरोप है कि दंपती ने चिटफंड कंपनी में निवेश कर पांच साल में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर करीब एक हजार लोगों से 10 करोड़ की धोखाधड़ी की। ठगी की रकम से आरोपी ने गांव में कई बीघे खेत और संपत्ति बनाई है। वह स्कॉर्पियो से चलता है। दंपती करीब 10 वर्षों से कानपुर के श्याम नगर में रह रहा है और अक्सर गांव आता-जाता रहता है।ग्रामीणों के मुताबिक, धोखाधड़ी के बाद से दोनों लगातार ठिकाना बदलते रहते हैं। आरोपी खुद को इन्फ्राबिल लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर बताता है और लोगों को पांच साल में रकम दोगुनी करने का झांसा देता है। महोबा कोर्ट ने आरोपी धर्मेंद्र की गिरफ्तारी के लिए गैरजमानती वारंट जारी किया है। पुलिस दंपती की तलाश में जुटी हुई है।