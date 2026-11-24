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अधिवक्ताओं ने अदालतों में तारीख पर तारीख की व्यवस्था समाप्त करने की मांग की। उन्होंने 10 से 30 साल तक लंबित माल, दीवानी और फौजदारी मामलों को बंद कराने पर जोर दिया। पुलिस, तहसील और रजिस्ट्रेशन विभाग में पारदर्शिता लाने का सुझाव दिया गया। साथ ही, रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मांग की गई। इसके लिए प्रत्येक जिले में एक अलग विभाग गठित करने को कहा गया। इसकी जिम्मेदारी सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों को सौंपने की मांग भी की गई। अधिवक्ताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों को न्यायिक कार्यों से अलग रखने की भी मांग उठाई। उन्होंने न्यायालयों की कमी दूर करने और लंबित वादों के निस्तारण के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं को तीन-तीन साल के लिए दूसरे जिलों में नियुक्त करने का सुझाव दिया।ज्ञापन में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट तत्काल लागू करने की मांग की गई। जाति-पात और ऊंच-नीच जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कानून बनाने पर भी जोर दिया गया। प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर बुद्ध प्रतिमा स्थापित कराने की मांग भी रखी गई। ज्ञापन देने वालों में प्रांत संयोजक आरपी मौर्य, जिलाध्यक्ष कृष्ण गुप्ता, सचिव धीरेंद्र बहादुर पासवान सहित अन्य अधिवक्ता शामिल रहे।