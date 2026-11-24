Fatehpur News: अधिवक्ताओं ने उठाई अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:40 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:40 PM IST
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फतेहपुर। सिविल अधिवक्ता मंच उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं ने मंगलवार को कलक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। यह प्रदर्शन अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, न्यायालयों में लंबित मुकदमों के जल्द निस्तारण सहित विभिन्न मांगों को लेकर था।
अधिवक्ताओं ने अदालतों में तारीख पर तारीख की व्यवस्था समाप्त करने की मांग की। उन्होंने 10 से 30 साल तक लंबित माल, दीवानी और फौजदारी मामलों को बंद कराने पर जोर दिया। पुलिस, तहसील और रजिस्ट्रेशन विभाग में पारदर्शिता लाने का सुझाव दिया गया। साथ ही, रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मांग की गई। इसके लिए प्रत्येक जिले में एक अलग विभाग गठित करने को कहा गया। इसकी जिम्मेदारी सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों को सौंपने की मांग भी की गई। अधिवक्ताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों को न्यायिक कार्यों से अलग रखने की भी मांग उठाई। उन्होंने न्यायालयों की कमी दूर करने और लंबित वादों के निस्तारण के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं को तीन-तीन साल के लिए दूसरे जिलों में नियुक्त करने का सुझाव दिया।
ज्ञापन में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट तत्काल लागू करने की मांग की गई। जाति-पात और ऊंच-नीच जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कानून बनाने पर भी जोर दिया गया। प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर बुद्ध प्रतिमा स्थापित कराने की मांग भी रखी गई। ज्ञापन देने वालों में प्रांत संयोजक आरपी मौर्य, जिलाध्यक्ष कृष्ण गुप्ता, सचिव धीरेंद्र बहादुर पासवान सहित अन्य अधिवक्ता शामिल रहे।
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अधिवक्ताओं ने अदालतों में तारीख पर तारीख की व्यवस्था समाप्त करने की मांग की। उन्होंने 10 से 30 साल तक लंबित माल, दीवानी और फौजदारी मामलों को बंद कराने पर जोर दिया। पुलिस, तहसील और रजिस्ट्रेशन विभाग में पारदर्शिता लाने का सुझाव दिया गया। साथ ही, रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मांग की गई। इसके लिए प्रत्येक जिले में एक अलग विभाग गठित करने को कहा गया। इसकी जिम्मेदारी सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों को सौंपने की मांग भी की गई। अधिवक्ताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों को न्यायिक कार्यों से अलग रखने की भी मांग उठाई। उन्होंने न्यायालयों की कमी दूर करने और लंबित वादों के निस्तारण के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं को तीन-तीन साल के लिए दूसरे जिलों में नियुक्त करने का सुझाव दिया।
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ज्ञापन में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट तत्काल लागू करने की मांग की गई। जाति-पात और ऊंच-नीच जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कानून बनाने पर भी जोर दिया गया। प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर बुद्ध प्रतिमा स्थापित कराने की मांग भी रखी गई। ज्ञापन देने वालों में प्रांत संयोजक आरपी मौर्य, जिलाध्यक्ष कृष्ण गुप्ता, सचिव धीरेंद्र बहादुर पासवान सहित अन्य अधिवक्ता शामिल रहे।
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