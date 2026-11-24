Fatehpur News: महिला से जेवर लूट में भांजे समेत पांच से पूछताछ जारी
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:44 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 11:44 PM IST
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फतेहपुर। शादी समारोह से भांजे के साथ बाइक से लौट रही महिला को पीटकर रविवार रात लूट के मामले में भांजे व चार अन्य बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। महिला का आरोप पर भांजे और उसके कुछ संदिग्ध साथियों से पुलिस ने पूछताछ शुरू की है। महिला का कहना है कि लूट के दौरान भांजे ने बदमाशों का विरोध नहीं किया। इसके अलावा शादी समारोह स्थल से निकलने की जानकारी देते कुछ बच्चों ने भांजे को सुना था। इन गतिविधियों से भांजे पर लूट की साजिश का शक है।
बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के पांडेयपुर मजरे जाफराबाद निवासी अंजना देवी ने पुलिस को बताया काम के सिलसिले से पति बाहर रहते हैं। वह कोरइयां गांव के रहने वाले भांजे जीतबहादुर के साथ शादी समारोह में शामिल होने रविवार को बाइक से गई थी। समारोह से रात करीब 11 बजे भांजे के साथ घर लौटते समय जाफराबाद गांव में पानी टंकी के पास चार युवक अचानक सड़क पर पहुंचे। चारों ने लाठी-डंडे के बल पर बाइक रोकवाई। वह बाइक से उतरकर खेत की ओर भागी। एक बदमाश मौके पर भांजे के पास मौजूद रहा, बाकी तीन युवकों ने पीछा कर उसे खेत में गिरा दिया। हाथ से पॉलिथीन छीन ली, जिसमें जेवर का डिब्बा था। विरोध पर उसे पीटा।
पॉलिथीन के अंदर डिब्बे से सोने के कान के झाला, मंगलसूत्र और चांदी की हाफ पेटी लूटकर एक बाइक से चारों बदमाश पांडेयपुर की ओर भाग निकले। उसने भांजे से आरोपियों का पीछा करने की बात कही। भांजे ने बोला कि उसकी बाइक की चाबी बदमाश छीन ले गए हैं। भांजा जीतबहादुर को शादी समारोह स्थल से निकलने से पहले मोबाइल पर किसी से बातचीत करते बच्चों ने सुना है। उसने पानी टंकी के पास बदमाशों को मिलने की बात कही थी। सीओ प्रयांक जैन ने बताया कि भांजे व चार अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। भांजे व कुछ संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। जल्द ही खुलासा किया जाएगा।
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बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के पांडेयपुर मजरे जाफराबाद निवासी अंजना देवी ने पुलिस को बताया काम के सिलसिले से पति बाहर रहते हैं। वह कोरइयां गांव के रहने वाले भांजे जीतबहादुर के साथ शादी समारोह में शामिल होने रविवार को बाइक से गई थी। समारोह से रात करीब 11 बजे भांजे के साथ घर लौटते समय जाफराबाद गांव में पानी टंकी के पास चार युवक अचानक सड़क पर पहुंचे। चारों ने लाठी-डंडे के बल पर बाइक रोकवाई। वह बाइक से उतरकर खेत की ओर भागी। एक बदमाश मौके पर भांजे के पास मौजूद रहा, बाकी तीन युवकों ने पीछा कर उसे खेत में गिरा दिया। हाथ से पॉलिथीन छीन ली, जिसमें जेवर का डिब्बा था। विरोध पर उसे पीटा।
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पॉलिथीन के अंदर डिब्बे से सोने के कान के झाला, मंगलसूत्र और चांदी की हाफ पेटी लूटकर एक बाइक से चारों बदमाश पांडेयपुर की ओर भाग निकले। उसने भांजे से आरोपियों का पीछा करने की बात कही। भांजे ने बोला कि उसकी बाइक की चाबी बदमाश छीन ले गए हैं। भांजा जीतबहादुर को शादी समारोह स्थल से निकलने से पहले मोबाइल पर किसी से बातचीत करते बच्चों ने सुना है। उसने पानी टंकी के पास बदमाशों को मिलने की बात कही थी। सीओ प्रयांक जैन ने बताया कि भांजे व चार अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। भांजे व कुछ संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। जल्द ही खुलासा किया जाएगा।
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