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बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के पांडेयपुर मजरे जाफराबाद निवासी अंजना देवी ने पुलिस को बताया काम के सिलसिले से पति बाहर रहते हैं। वह कोरइयां गांव के रहने वाले भांजे जीतबहादुर के साथ शादी समारोह में शामिल होने रविवार को बाइक से गई थी। समारोह से रात करीब 11 बजे भांजे के साथ घर लौटते समय जाफराबाद गांव में पानी टंकी के पास चार युवक अचानक सड़क पर पहुंचे। चारों ने लाठी-डंडे के बल पर बाइक रोकवाई। वह बाइक से उतरकर खेत की ओर भागी। एक बदमाश मौके पर भांजे के पास मौजूद रहा, बाकी तीन युवकों ने पीछा कर उसे खेत में गिरा दिया। हाथ से पॉलिथीन छीन ली, जिसमें जेवर का डिब्बा था। विरोध पर उसे पीटा।पॉलिथीन के अंदर डिब्बे से सोने के कान के झाला, मंगलसूत्र और चांदी की हाफ पेटी लूटकर एक बाइक से चारों बदमाश पांडेयपुर की ओर भाग निकले। उसने भांजे से आरोपियों का पीछा करने की बात कही। भांजे ने बोला कि उसकी बाइक की चाबी बदमाश छीन ले गए हैं। भांजा जीतबहादुर को शादी समारोह स्थल से निकलने से पहले मोबाइल पर किसी से बातचीत करते बच्चों ने सुना है। उसने पानी टंकी के पास बदमाशों को मिलने की बात कही थी। सीओ प्रयांक जैन ने बताया कि भांजे व चार अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। भांजे व कुछ संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। जल्द ही खुलासा किया जाएगा।