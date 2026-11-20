Fatehpur News: सियार के हमले में घायल किसान की मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:00 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:00 PM IST
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बहुआ। ललौली थाना क्षेत्र के परेठी गांव में धान की कटाई के दौरान सियार के हमले में घायल किसान की शुक्रवार को कानपुर के हैलेट अस्पताल में मौत हो गई। किसान को वेंटिलेटर पर रखा गया था।
गांव निवासी रवींद्र कुमार पासवान (42) 27 अक्तूबर को पत्नी शकुंतला देवी (40) के साथ खेत में धान काट रहे थे। तभी सियार ने दंपती पर हमला कर दिया, जिससे दोनों घायल हो गए।
मेडिकल कॉलेज में एंटी रैबीज वैक्सीन लगवाने के बाद शकुंतला देवी की हालत में सुधार हो गया था, लेकिन रवींद्र की तबीयत बृहस्पतिवार रात अचानक बिगड़ गई। परिजन उन्हें कानपुर के हैलेट अस्पताल ले गए। यहां शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
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गांव निवासी रवींद्र कुमार पासवान (42) 27 अक्तूबर को पत्नी शकुंतला देवी (40) के साथ खेत में धान काट रहे थे। तभी सियार ने दंपती पर हमला कर दिया, जिससे दोनों घायल हो गए।
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मेडिकल कॉलेज में एंटी रैबीज वैक्सीन लगवाने के बाद शकुंतला देवी की हालत में सुधार हो गया था, लेकिन रवींद्र की तबीयत बृहस्पतिवार रात अचानक बिगड़ गई। परिजन उन्हें कानपुर के हैलेट अस्पताल ले गए। यहां शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
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