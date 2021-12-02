Fatehpur News: हलवा-उपमा वितरण के लिए छात्रों की संख्या समेत दर्ज करनी होगी जानकारी

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जिला समन्वयक एमडीएम आशीष दीक्षित ने बताया कि नवंबर माह में निर्धारित रोस्टर के अनुसार वितरण किया जाएगा। प्रथम और तृतीय सप्ताह में मीठा हलवा, द्वितीय, चतुर्थ और पंचम सप्ताह में उपमा दिया जाएगा। यह मध्याह्न भोजन के अतिरिक्त होगा। हलवा के लिए प्रति छात्र सात रुपये और उपमा के लिए चार रुपये खर्च का प्रावधान है।उन्होंने बताया कि प्रधान शिक्षकों को निर्धारित प्रारूप में माह में नामांकित और योजना से लाभान्वित छात्रों की संख्या दर्ज करनी होगी। वितरण के साक्ष्य के तौर पर फोटोग्राफ भी सुरक्षित रखने होंगे।रसोइयों को प्रति छात्र दो रुपये की दर से अतिरिक्त पारिश्रमिक एकमुश्त एसएनए स्पर्श के माध्यम से दिया जाएगा। योजना की निगरानी जिला और विकासखंड स्तर पर गठित टास्क फोर्स करेगी। टीम विद्यालयों में पहुंचकर वितरण व्यवस्था का निरीक्षण करेगी।