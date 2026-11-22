Fatehpur News: रोजगार से आमदनी का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेगा विकसित भारत
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:39 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:39 PM IST
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फतेहपुर। विकसित भारत रोजगार मिशन के तहत रविवार को विकास भवन सभागार में एक बैठक हुई। इसका उद्देश्य जिले के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना है। पूर्व डीजी होमगार्ड डॉ. सूर्य कुमार शुक्ला ने बैठक की अध्यक्षता की।
इसमें युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से रोजगार देने की कार्ययोजना पर चर्चा हुई। पेंशनर संघ के जिलाध्यक्ष काली शंकर श्रीवास्तव ने युवाओं को उनकी योग्यतानुसार रोजगार से जोड़ने पर बल दिया। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अभिमन्यु सिंह ने मिशन के उद्देश्यों में सहयोग का आश्वासन दिया।
पूर्व आयुक्त कमलेश मिश्रा ने युवाओं को रुचि के अनुरूप आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। मिशन की कार्ययोजना को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए सभी विकास खंडों से दस-दस युवाओं के आवेदन लिए गए।
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युवाओं को उनकी योग्यता और कौशल के आधार पर रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। इस दौरान सुनील त्रिपाठी तथा पूर्व डीजीसी क्रिमिनल ब्रजेश शुक्ला, अरुण तिवारी सहित अन्य मौजूद रहे।
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इसमें युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से रोजगार देने की कार्ययोजना पर चर्चा हुई। पेंशनर संघ के जिलाध्यक्ष काली शंकर श्रीवास्तव ने युवाओं को उनकी योग्यतानुसार रोजगार से जोड़ने पर बल दिया। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अभिमन्यु सिंह ने मिशन के उद्देश्यों में सहयोग का आश्वासन दिया।
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पूर्व आयुक्त कमलेश मिश्रा ने युवाओं को रुचि के अनुरूप आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। मिशन की कार्ययोजना को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए सभी विकास खंडों से दस-दस युवाओं के आवेदन लिए गए।
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युवाओं को उनकी योग्यता और कौशल के आधार पर रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। इस दौरान सुनील त्रिपाठी तथा पूर्व डीजीसी क्रिमिनल ब्रजेश शुक्ला, अरुण तिवारी सहित अन्य मौजूद रहे।