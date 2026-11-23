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- सड़क किनारे पड़े पत्थरों पर चढ़ने से बाइक फिसलने से हुआ हादसासंवाद न्यूज एजेंसीकंपिल। अलीगंज मार्ग पर रविवार दोपहर तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे पड़े पत्थरों पर फिसल गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान आकाश(18) की मौत हो गई, जबकि उसके दो दोस्तों का इलाज जारी है।सुल्तानपुर पलनापुर निवासी राजकुमार माथुर के पुत्र आकाश गांव के ही अपने दोस्त चंदन और कुनाल के साथ रविवार दोपहर बाजार करने कंपिल आए थे। वापस घर जाते समय दोपहर करीब एक बजे गांव गिरधारी नगला पुलिया के पास सड़क किनारे पड़े पत्थरों के ढेर पर तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। तीनों युवक सिर के बल सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने तुरंत पुलिस और परिजन को सूचना दी। पुलिस ने घायलों को सीएचसी कायमगंज भेजा। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें लोहिया अस्पताल रेफर किया गया। लोहिया अस्पताल में इलाज के दौरान आकाश ने दम तोड़ दिया। आकाश बीएससी का छात्र था और उसने हेलमेट नहीं पहना था।आकाश की मौत की खबर मिलते ही परिजन बिलखने लगे। उसकी मां फूलन देवी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। परिजन शव लेकर घर चले गए। थाना प्रभारी नितिन चौधरी ने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। परिजनों ने इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी है।